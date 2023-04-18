Избегайте этих трех проблем, и ваши огурцы не будут похожи на крючки: секрет идеально ровных овощей
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Из-за этих трех проблем огурцы и закручиваются
Какой огородник не хочет, чтобы его огурцы росли не горькими, ровными, красивыми и сочными. Однако, чтобы добиться такого результата, нужно разобраться в причинах, по которым огурцы могут вырастать в форме груш или крючков.
Как отмечает портал prostoway, таких причин может быть несколько. Если всех их избегать, то ваш урожай огурцов будет не только вкусным, но и все плоды будут ровными. Почему же огурцы могут расти кривыми?
В первую очередь это значит, что растению не хватает нужных ему микроэлементов. Обычно это азота или калия. К тому времени, когда огурцы начинают плодить, почва становится истощенной, поэтому ее нужно поддерживать. Как понять чего именно не хватает:
- Если огурцы становятся желтоватыми и приобретают грушевидную форму, или растут извитые — это нехватка калия. В таком случае огурцы можно обработать раствором калийной соли, а через 3-4 дня посыпать почву сернокислым калием.
- Если растение отстает в росте, а листья становятся более мелкими и светлыми – это дефицит азота. В этом случае поможет раствор мочевины, а через 5 дней можно внести аммиачную селитру.
Вторая причина — неправильный полив огурцов. Поливайте овощ прогретой до 25 градусов водой. А нерегулярный полив может вызвать деформацию плодов. Старайтесь поливать огурцы до августа 1 раз в 2-3 дня, а с августа – 1 раз в 2 недели.
И третья причина – это неправильная посадка. Если посадить рядом огурцы, которые опыляются насекомыми, и не нуждающиеся в опылении, то в результате будете иметь деформированные крючковатые плоды. Соблюдайте правила севооборота.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы получить больше сочных плодов. А также мы писали, какие овощи не стоит сажать рядом с огуречными грядками.