Уникайте цих трьох проблем, і ваші огірки не будуть схожі на гачки: секрет ідеально рівних овочів

Через ці три проблеми огірки і закручуються

Який городник не хоче, щоб його огірки росли не гіркими, рівними, гарними та соковитими. Однак, щоб досягти такого результату, потрібно розібратися в причинах, через які огірки можуть виростати у формі груш або гачків.

Як зазначає портал prostoway, таких причин може бути кілька. Якщо всіх їх уникати, то ваш урожай огірків буде не лише смачним, а й усі плоди будуть рівними. Чому ж огірки можуть рости кривими?

Насамперед це означає, що рослині не вистачає потрібних їй мікроелементів. Зазвичай це азоту чи калію. На той час, коли огірки починають плодити, ґрунт стає виснаженим, тому його потрібно підтримувати. Як зрозуміти чого саме не вистачає:

Якщо огірки стають жовтими і набувають грушоподібної форми, або ростуть звивисті — це нестача калію. У такому разі огірки можна обробити розчином калійної солі, а через 3-4 дні посипати ґрунт сірчанокислим калієм.

Якщо рослина відстає в рості, а листя стає дрібнішим і світлішим – це дефіцит азоту. В цьому випадку допоможе розчин сечовини, а через 5 днів можна внести аміачну селітру.

Друга причина – неправильний полив огірків. Поливайте овоч прогрітою до 25 градусів водою. А нерегулярний полив може спричинити деформацію плодів. Намагайтеся поливати огірки до серпня 1 раз на 2-3 дні, а з серпня – 1 раз на 2 тижні.

І третя причина – це неправильна посадка. Якщо посадити поряд огірки, які запилюються комахами і ті, що не потребують запилення, то в результаті ви матимете деформовані гачкуваті плоди. Дотримуйтесь правил сівозміни.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати огірки, щоб отримати більше соковитих плодів. А також ми писали, які овочі не варто садити поряд із огірковими грядками.