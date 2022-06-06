Огірки завалять урожаєм, якщо підгодовувати їх розчином із двох простих інгредієнтів

Це бюджетне підживлення здатне створити диво

Огірок — один із найулюбленіших літніх овочів. І у багатьох на городі огірок точно присутній. Тому розглянемо, чим краще підгодовувати огірки, щоб отримати хороший урожай.

Добриво виконує відразу три функції: насичує ґрунт корисними мікроелементами, стимулює плодоношення та захищає від шкідливих бактерій, пише belnovosti. Щоб огірки виросли міцними та здоровими, слід підгодовувати їх органічним добривом із куркуми та горілки.

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Чим підгодовувати огірки, щоб отримати рясний урожай

У літрову банку заливаємо півлітра горілки, розмішуємо в ній ложку приправи куркуми. Перемішуємо розчин і настоюємо у темному прохолодному місці не більше доби. Потім у відрі води розмішуємо 3-4 ложки добрива та обприскуємо ним огіркові грядки.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.