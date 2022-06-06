Огурцы завалят урожаем, если подкармливать их раствором из двух простых ингредиентов

Эта бюджетная подкормка способна сотворить чудо

Огурец — один из самых любимых летних овощей. И у многих в огороде огурец точно присутствует. Поэтому, рассмотрим, чем лучше подкармливать огурцы, чтобы получить хороший урожай.

Удобрение выполняет сразу три функции: насыщает почву полезными микроэлементами, стимулирует плодоношение и защищает от вредных бактерий, пишет belnovosti. Чтобы огурцы выросли крепкими и здоровыми, следует подкармливать их органическим удобрением из куркумы и водки.

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Чем подкармливать огурцы, чтобы получить обильный урожай

В литровую банку заливаем пол литра водки, размешиваем в ней ложку приправы куркумы. Перемешиваем раствор и настаиваем в темном прохладном месте не больше суток. Затем в ведре воды размешиваем 3-4 ложки удобрения и опрыскиваем им огуречные грядки.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай два раза больше без удобрений.