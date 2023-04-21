Як відвадити щурів та комах від свого дому без хімії: топ-5 рослин, які відлякують шкідників

Це ідеальне рішення, щоб вигнати шкідників і відбити полювання повертатися.

Миші, мурахи, павуки та інші комахи – це страшні вороги будь-якого городника, адже всі ці шкідники можуть зашкодити врожаю. Щобільше, деякі з них можуть зашкодити нашому здоров’ю, адже вони є переносниками різноманітних хвороб. Особливо це стосується гризунів. На щастя, існує безліч природних репелентів, які дозволяють відігнати небажаних маленьких шкідників.

Щоб уникнути вбивства щурів та комах, існують більш гуманні альтернативи, які не менш ефективні, але набагато дешевші та простіші у застосуванні, пише santeplus. Все, що потрібно, — це посадити на ділянці деякі рослини.

Як позбутися щурів і комах без хімії

М’ята

Одним із найефективніших засобів відлякування щурів та комах є м’ята. Вона видає сильний запах, особливо неприємний для гризунів, павуків, тарганів і т. д. Крім того, на додаток до своєї відразливої дії для шкідників, м’ята є цінним союзником на кухні, що ідеально підходить для збагачення наших страв.

Базилік

Базилік — ароматна рослина, дуже популярна на кухні. Але також ця рослина ідеально підходить для відлякування щурів і комах, тому що вони ненавидять його п’янкий запах. Зокрема проти комах можна використовувати дуже ефективний спрей з базиліку. Щоб приготувати його, просто замочіть кілька листків базиліка в чотирьох столових ложках горілки та чотирьох столових ложках окропу. Ви будете у захваті від результату!

Садова рута

Це рослина, яку можна вирощувати практично будь-де. Насправді достатньо викласти кілька гілочок рослини, щоб комахи та миші втекли через його різкий запах.

Лавровий лист

Лавр також є потужним природним засобом для вигнання щурів та комах. Цей вічнозелений чагарник, який легко вирощувати, має неперевершений аромат і дозволяє тримати багатьох дрібних небажаних шкідників якомога далі від вашої ділянки.

Лаванда

Її аромат, який сприймається як приємний та ненав’язливий запах, є справжнім репелентом для мишей, мух, комарів та павуків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.