Как отвадить крыс и насекомых от своего дома без химии: топ-5 растений, которые отпугивают вредителей

Это идеальное решение, чтобы выгнать вредителей и отбить у них охоту возвращаться.

Мыши, муравьи, пауки и другие насекомые — это страшные враги любого огородника, ведь все эти вредители могут навредить урожаю. Более того, некоторые из них могут навредить нашему здоровью, ведь они являются переносчиками различных болезней. Особенно это касается грызунов. К счастью, существует множество природных репеллентов, которые позволяют отогнать нежелательных маленьких вредителей.

Чтобы избежать убийства крыс и насекомых, существуют более гуманные альтернативы, которые не менее эффективны, но намного дешевле и проще в применении, пишет santeplus. Все что нужно — это посадить на участке некоторые растения.

Как избавиться от крыс и насекомых без химии

Мята

Одним из самых эффективных средств отпугивания крыс и насекомых является мята. Она издает сильный запах, особенно неприятный для грызунов, пауков, тараканов и т. д. Кроме того, в дополнение к своему отталкивающему действию для вредителей, мята является ценным союзником на кухне, идеально подходящим для обогащения наших блюд.

Базилик

Базилик — ароматное растение, очень популярное на кухне. Но также это растение идеально подходит для отпугивания крыс и насекомых, так как они ненавидят его опьяняющий запах. В частности, против насекомых можно использовать очень эффективный спрей из базилика. Чтобы приготовить его, просто замочите несколько листьев базилика в четырех столовых ложках водки и четырех столовых ложках кипятка. Вы будете в восторге от результата!

Садовая рута

Это растение, которое можно выращивать практически где угодно. На самом деле достаточно выложить несколько веточек растения, чтобы насекомые и мыши сбежали из-за его резкого запаха.

Лавровый лист

Лавр также является мощным природным средством для изгнания крыс и насекомых. Этот вечнозеленый кустарник, который легко выращивать, обладает неотразимым ароматом и позволяет держать многих мелких нежелательных вредителей подальше от вашего участка.

Лаванда

Ее аромат, который воспринимается как приятный и ненавязчивый запах, является настоящим репеллентом для мышей, мух, комаров и пауков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.