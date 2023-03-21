Пять растений против крыс на участке: их душистый запах отпугнет грызунов

Избавиться от вредителей в саду можно гуманно

Ваш дачный участок, сад и огород привлекают различных насекомых, грызунов и других вредителей. Одна из распространенных неприятностей для любого дачника – это крысы.

Отпугнуть грызунов помогут запахи душистых цветов. Какие растения стоит высадить в саду, чтобы остановить крыс, рассказывает Express.

Как бороться с крысами на участке? Всего лишь нужно высадить пять растений. Они будут радовать красотой и приятным ароматом, а крысы побоятся приходить к вам в гости.

В числе отпугивателей мята (перечная – наиболее сильная) — грызуны ненавидят ее свежий запах. Вы можете посадить мяту вокруг своей собственности или использовать эфирное масло мяты, чтобы отпугнуть крыс.

Второй вариант — лавровый лист. Просто разместите лавровый лист в местах, через которые могут проникать крысы. Или храните зелень в кладовой, чтобы держать запасы подальше от крыс. Лавровый лист смертельно опасен для крыс, если они съедят его.

Бархатцы хорошо известны своими способностями отпугивать вредителей. Токсичны для крыс и других вредителей. Посадка бархатцев вокруг вашего сада и имущества может помочь эффективно отпугнуть крыс. Садоводы уже давно используют бархатцы, поскольку они также помогают отпугивать насекомых. Это отличное растение-компаньон для помидоров, так как у них, как правило, много проблем с насекомыми-вредителями.

Чеснок не менее эффективно отталкивает крыс и даже мышей. Овощ содержит ряд соединений серы, которые выделяют резкий запах – крысы его ненавидят. Огородники могут выращивать чеснок на своих участках или в горшках. Альтернатива – эфирное масло чеснока.

Черный перец не убивает крыс, но отпугивает навсегда. Происходит это из-за пряного аромата, который может вызвать у грызунов воспаление носа и физический дискомфорт. Черный перец тоже можно выращивать в саду. Крысам не нравится сильный запах черного перца, поэтому посыпание черным перцем мест, где могут быть грызуны, или хранение продукта в кладовой отпугнет вредителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.