П’ять рослин проти щурів на ділянці: їх духмяний запах відлякає гризунів

Позбутися шкідників у саду можна гуманно

Ваша дачна ділянка, сад і город приваблюють різних комах, гризунів та інших шкідників. Одна з найпоширеніших неприємностей для будь-якого дачника – це щури.

Відлякати гризунів допоможуть запахи запашних кольорів. Які рослини варто висадити у саду, щоб зупинити щурів, розповідає Express.

Як боротися із щурами на ділянці? Лише потрібно висадити п’ять рослин. Вони радуватимуть красою та приємним ароматом, а щури побояться приходити до вас у гості.

У числі відлякувачів м’ята (перечна – найсильніша) – гризуни ненавидять її свіжий запах. Ви можете посадити м’яту навколо своєї власності або використовувати ефірну олію м’яти, щоб злякати щурів.

Другий варіант – лавровий лист. Просто розмістіть лавровий листок у місцях, через які можуть проникати щури. Або зберігайте зелень у коморі, щоб тримати запаси подалі від щурів. Лавровий лист смертельно небезпечний для щурів, якщо вони з’їдять його.

Чорнобривці добре відомі своїми здібностями відлякувати шкідників. Токсичні для щурів та інших шкідників. Посадка чорнобривців навколо вашого саду та майна може допомогти ефективно відлякати щурів. Садівники вже давно використовують чорнобривці, оскільки вони також допомагають відлякувати комах. Це відмінна рослина-компаньйон для помідорів, бо у них, як правило, багато проблем із комахами-шкідниками.

Часник не менш ефективно відштовхує щурів і навіть мишей. Овоч містить низку сполук сірки, які виділяють різкий запах – щури його ненавидять. Городники можуть вирощувати часник на своїх ділянках або горщиках. Альтернатива – ефірна олія часнику.

Чорний перець не вбиває щурів, але відлякує назавжди. Відбувається це через пряний аромат, який може викликати у гризунів запалення носа та фізичний дискомфорт. Чорний перець також можна вирощувати в саду. Пацюкам не подобається сильний запах чорного перцю, тому посипання чорним перцем місць, де можуть бути гризуни, або зберігання продукту в коморі відлякає шкідників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.