Які харчові відходи не можна додавати до компосту: це лише привабить шкідників

Більшість дачників заготовляють компост, щоб потім використовувати у вирощуванні різних культур

Компост — відмінна добавка до ґрунту, яка в побуті у дачників, зокрема, його використовують при вирощуванні петрушки. Проте деякі харчові відходи ніколи не повинні потрапляти до компостної купи.

Поміщення неправильних продуктів у компостний кошик може призвести не тільки до того, що вони не зможуть розкладатися і забруднюють всю купу, а також це ризикує залучити шкідників до вашої ділянки. Докладніше про це розповів експерт із садівництва Джонатан Хілл у коментарі виданню Express.

За словами садівника, слід уникати приготовлених фруктів чи овочів, м’яса, молочних продуктів, риби та масел/жирів. Інакше ви можете залучити небажаних паразитів до компостної купи. До харчових відходів, які можна додавати в компостну купу, відносяться залишки сирих фруктів та овочів, подрібнена яєчна шкаралупа, чай і кавова гуща.

До речі, садівники можуть легко визначити, чи гарний компост у них виходить. Як зазначає експерт, компост здоровий, якщо ви бачите в ньому багато черв’яків, коли перевертаєте купу.

Компост зазвичай готовий до використання в саду через чотири-шість місяців, стільки часу зазвичай потрібно для розкладання матеріалу. В цілому, ваш компост придатний, як тільки стає темно-коричневим, набуває розсипчастої текстури і починає пахнути землею (а не овочами, що гниють).

Крім того, ви можете просіяти компост, щоб отримати дрібнішу суміш, яка ідеально підходить для посіву насіння. А ще цю добавку можна додати на овочеві грядки та квіткові клумби, щоб збагатити й покращити ґрунт. Також рекомендується заповнювати горщики або кашпо домашнім компостом і вирощувати квіти та овочі.

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