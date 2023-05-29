Не викидайте шкірку цього фрукта: несподіване підживлення зміцнить овочі та квіти на ділянці

Не поспішайте витрачатися на хімікати з магазину, адже є чудова натуральна альтернатива готовим добривам

Досвідчені дачники удобрюють рослини в саду та на городі різними підживленнями, у тому числі це може бути абсолютно натуральний продукт. Бананова шкірка, як виявилося, сприяє зростанню багатьох популярних овочів та захистить від інфекцій квіти.

Не поспішайте викидати шкірку, коли з’їли банан. З неї легко приготувати корисне добриво для рослин на вашій ділянці, пише SadFans.

Навіщо удобрювати банановою шкіркою рослини? Ефект від натурального підживлення дуже широкий. Таке добриво прискорить зростання коренів, зміцнить рослини, допоможе правильно розподілити воду та поживні компоненти. Крім того, шкірка банана позитивно позначиться на імунітеті рослин і нормалізує процес фотосинтезу. Якщо говорити про плоди, то завдяки такому підживленню вони ростуть солодшими. Що важливо, добриво захистить рослини від поширених шкідників, серед яких попелиця.

Які рослини удобрювати шкіркою банана? Список значний: кімнатні квіти, розсада та саджанці на городі, тепличні рослини, популярні овочі (томати, огірки, капуста, редиска, баклажан) і квіти, які ростуть на відкритому повітрі. А ось для плодових, цибулинних та зернових культур цей варіант добрива не підійде.

Як приготувати бананове добриво для рослин? Наріжте шкірку на смужки шириною 2-3 см і висушіть на сонці (можна нанизати на нитку, щоб прискорити процес). Потім обшпарьте шкірку окропом і залишить в рідині на 1-1,5 години. Злийте воду, масою, яка вийшла, можна удобрювати перелічені вище рослини (поливати й обприскувати).

Другий варіант — подрібнити висушену шкірку до консистенції порошку. Особливо ефективні ці ласощі для розсади. Також ви можете використовувати свіжу шкірку банана. Перед посадкою рослин розкладіть її на землі та злегка присипте ґрунтом.

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