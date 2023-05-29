Не выбрасывайте кожуру этого фрукта: неожиданная подкормка укрепит овощи и цветы на участке

Не спешите тратиться на химикаты из магазина, ведь есть отменная натуральная альтернатива готовым удобрениям

Опытные дачники удобряют растения в саду и на огороде различными подкормками, в том числе это может быть абсолютно натуральный продукт. Банановая кожура, как оказалось, способствуют росту многих популярных овощей и защитит от инфекций цветы.

Не спешите выбрасывать кожуру, когда съели банан. Из нее легко приготовить полезное удобрение для растений на вашем участке, пишет SadFans.

Зачем удобрять банановой кожурой растения? Эффект от натуральной подкормки весьма широк. Такое удобрение ускорит рост корней, укрепит растения, поможет правильно распределить воду и питательные компоненты. Кроме того, кожура банана положительно скажется на иммунитете растений и нормализирует процесс фотосинтеза. Если говорить о плодах, то благодаря такой подкормке они растут более сладкими. Что немаловажно, удобрение защитит растения от распространенных вредителей, в числе которых тля.

Какие растения удобрять кожурой банана? Список внушителен: комнатные цветы, рассада и саженцы на огороде, тепличные растения, популярные овощи (томаты, огурцы, капуста, редис, баклажан) и цветы, которые растут на открытом воздухе. А вот для плодовых, луковичных и зерновым культурам этот вариант удобрения не подойдет.

Как приготовить банановое удобрение для растений? Нарежьте кожуру на полоски шириной 2-3 см и высушите на солнце (можно нанизать на нитку, чтобы ускорить процесс). Затем ошпарьте кожуру кипятком и оставьте в жидкости на 1-1,5 часа. Слейте воду, массой, которая получилась, можно удобрять перечисленные выше растения (поливать и опрыскивать).

Второй вариант – измельчить высушенную кожуру до состояния порошка. Особенно эффективно это лакомство для рассады. Также вы можете использовать свежую кожура банана. Перед посадкой растений разложите ее на земле и слегка присыпьте грунтом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить химические удобрения. К примеру, свекла будет отлично расти благодаря одному натуральному продукту.