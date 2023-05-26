Долой дорогие удобрения: как с помощью пшена подкормить помидоры и перец
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Результат от использования этой бюджетной подкормки превзойдет все ожидания
Для достижения обильного урожая томатов и перцев не требуется применять сложные методы удобрения и приобретать дорогостоящие химические препараты. Отличные результаты могут быть достигнуты с помощью одной подкормки, приготовленной из пшена.
Пшено является эффективным, потому что он богат азотистыми соединениями, витаминами группы В, а также калием и фосфором, пишет cpykami. Эти вещества необходимы для активного роста, развития и образования плодов у овощных культур.
Как приготовить подкормку из пшена
Необходимо смешать 1 кг пшена с 5 л теплой воды и оставить на протяжении 5 суток в теплом и темном месте. Полученный концентрат следует разбавить ещё 5 л теплой воды и использовать для полива растений под корень. Для каждого отдельного кустика будет достаточно 1 л подкормки.
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