Долой дорогие удобрения: как с помощью пшена подкормить помидоры и перец

Результат от использования этой бюджетной подкормки превзойдет все ожидания

Для достижения обильного урожая томатов и перцев не требуется применять сложные методы удобрения и приобретать дорогостоящие химические препараты. Отличные результаты могут быть достигнуты с помощью одной подкормки, приготовленной из пшена.

Пшено является эффективным, потому что он богат азотистыми соединениями, витаминами группы В, а также калием и фосфором, пишет cpykami. Эти вещества необходимы для активного роста, развития и образования плодов у овощных культур.

Как приготовить подкормку из пшена

Необходимо смешать 1 кг пшена с 5 л теплой воды и оставить на протяжении 5 суток в теплом и темном месте. Полученный концентрат следует разбавить ещё 5 л теплой воды и использовать для полива растений под корень. Для каждого отдельного кустика будет достаточно 1 л подкормки.

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