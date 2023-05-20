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Зачем использовать активированный уголь на огороде: пять секретов для щедрого урожая

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Использование активированного угля на огороде
Использование активированного угля на огороде. Фото Коллаж

Отличный защитник корней растений и "оберег" от плесени

Активированный уголь часто применяется в медицине, но его использование может быть полезным и в садоводстве, а также активированный уголь используют в быту.

Эти черные таблетки могут быть полезны дачникам. В чем польза активированного угля для растений, пишет Ukr.Media.

Как использовать активированный уголь на даче

  1. Вместо ускорителя корнеобразования. Некоторые культуры хорошо размножаются черенками, но они восприимчивы к инфекциям и грибковым заболеваниям. В таких случаях активированный уголь может быть полезным: для этого нужно измельчить две таблетки средства до состояния порошка и добавить его в пол-литра воды. Затем поместить черенки в этот раствор.
  2. Для помощи корням. Когда мы пересаживаем рассаду, её корни становятся очень уязвимыми перед гнилью и другими инфекциями. Чтобы защитить их, мы можем применить следующий метод: за один час до полива добавляем 1 таблетку угля в литр воды. А перед самой высадкой рассады просто растираем 2 таблетки угля и добавляем полученный порошок в лунку.
  3. Добавить в грунт. Уголь обладает способностью эффективно впитывать влагу. Его можно применять в почве для выращивания саженцев. Достаточно добавить 1-2 дробленых таблеток. Если используется порошок, то потребуется немного больше — примерно 250-500 мг.
  4. Как инсектицид. Борьба с мошками представляет определенные сложности. Эти мелкие насекомые откладывают яйца в почву, из которых вылупляются голодные личинки, питающиеся корнями рассады. Чтобы защитить растения, можно использовать метод, который включает посыпание почвы в горшке мелко измельченным углем. Слой угля должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить эффективную защиту.
  5. Для защиты от плесени. Для удаления плесени из горшков с рассадой можно использовать активированный уголь. Просто распределите уголь в виде порошка по земле вокруг растений.

Напомним, что активированный уголь помогает решать такие бытовые задачи, как устранения неприятных запахов. Активированный уголь способно убирать "амбре" в холодильнике.

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#Активированный уголь #Огород