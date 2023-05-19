Как правильно хранить древесную золу, чтобы не потеряла ни одного полезного свойства

Для золы следует обеспечить комфортные условия

Если у вас имеется домашняя печь или, по крайней мере, мангал, то вы автоматически приобретаете ценное и легко доступное удобрение — древесную золу. Качественная древесная зола может быть полезным дополнением для улучшения состояния почвы, она отлично питает комнатные растения.

Может показаться, что в хранении древесной золы нет ничего особенного, но это утверждение неверно, пишет ukr.media. Чтобы избежать порчи запасов, необходимо обеспечить их соответствующим уровнем "комфорта".

Как правильно хранить древесную золу

Не стоит оставлять древесную золу на улице, особенно в открытой емкости. В противном случае удобрение потеряет большую часть своих полезных свойств — калий, натрий и магний, содержащиеся в золе, легко растворяются в воде, поэтому если зола попадет под дождь, она уже не будет столь полезной. Кроме того, зола может превратиться в липкую массу, которую будет очень сложно использовать как удобрение на участке.

Следует хранить древесную золу в закрытой емкости и сухом помещении. Убедитесь, что крышка плотно закрывает контейнер, чтобы зола была полностью защищена от влаги.

Хоть зола и универсальное удобрение, однако ее использование следует ограничивать в некоторых случаях. Стоит помнить, что не все растения переносят древесную золу.