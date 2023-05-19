Як правильно зберігати деревну золу, щоб не втратила жодної корисної властивості

Для золи слід забезпечити комфортні умови

Якщо у вас є домашня піч або, принаймні, мангал, то ви автоматично отримуєте цінне і легко доступне добриво — деревну золу. Якісна деревна зола може бути корисним доповненням для поліпшення стану ґрунту, вона добре живить кімнатні рослини.

Може здатися, що у зберіганні деревної золи немає нічого особливого, але це твердження неправильне, пише ukr.media. Щоб уникнути псування запасів, необхідно забезпечити їх відповідним рівнем "комфорту".

Як правильно зберігати деревну золу

Не варто залишати деревну золу на вулиці, особливо у відкритій ємності. В іншому випадку добриво втратить більшу частину своїх корисних властивостей — калій, натрій і магній, що містяться в золі, легко розчиняються у воді, тому якщо зола потрапить під дощ, вона вже не буде такою корисною. Крім того, зола може перетворитися на липку масу, яку буде дуже складно використовувати як добриво на ділянці.

Слід зберігати деревну золу у закритій ємності та сухому приміщенні. Переконайтеся, що кришка щільно закриває контейнер, щоб зола була повністю захищена від вологи.

Хоча зола й універсальне добриво, проте її використання слід обмежувати у деяких випадках. Варто пам’ятати, що не всі рослини переносять деревну золу.