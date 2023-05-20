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Навіщо використовувати активоване вугілля на городі: п’ять секретів для щедрого врожаю

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Використання активованого вугілля на городі
Використання активованого вугілля на городі. Фото Колаж

Відмінний захисник коренів рослин та "оберіг" від плісняви

Активоване вугілля часто застосовується в медицині, але його використання може бути корисним і в садівництві, а також активоване вугілля використовують у побуті.

Ці чорні пігулки можуть бути корисні дачникам. У чому користь активованого вугілля для рослин, пише Ukr.Media.

Як використовувати активоване вугілля на дачі

  1. Замість прискорювача коренеутворення. Деякі культури добре розмножуються живцями, але вони вразливі до інфекцій та грибкових захворювань. У таких випадках активоване вугілля може бути корисним: для цього потрібно подрібнити дві таблетки засобу до стану порошку і додати його до півлітра води. Потім помістити живці у цей розчин.
  2. Для допомоги корінню. Коли ми пересаджуємо розсаду, її коріння стає дуже вразливим перед гниллю та іншими інфекціями. Щоб захистити їх, ми можемо застосувати наступний метод: за годину до поливу додаємо 1 таблетку вугілля в літр води. А перед висадкою розсади просто розтираємо 2 таблетки вугілля і додаємо отриманий порошок в лунку.
  3. Додати до ґрунту. Вугілля має здатність ефективно вбирати вологу. Його можна застосовувати у ґрунті для вирощування саджанців. Достатньо додати 1-2 дроблених таблеток. Якщо використовується порошок, то потрібно трохи більше – приблизно 250-500 мг.
  4. Як інсектицид. Боротьба з мошками становить певні складнощі. Ці дрібні комахи відкладають яйця в ґрунт, з яких вилуплюються голодні личинки, що харчуються корінням розсади. Щоб захистити рослини, можна використовувати метод, який включає посипання ґрунту у горщику дрібно подрібненим вугіллям. Шар вугілля має бути достатньо товстим, щоб забезпечити ефективний захист.
  5. Для захисту від плісняви. Для видалення плісняви з горщиків із розсадою можна використовувати активоване вугілля. Просто розподіліть вугілля у вигляді порошку по землі навколо рослин.

Нагадаємо, що активоване вугілля допомагає вирішувати такі побутові завдання, як усунення неприємних запахів. Активоване вугілля здатне прибирати "амбре" в холодильнику.

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#Активоване вугілля #Город