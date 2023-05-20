Навіщо використовувати активоване вугілля на городі: п’ять секретів для щедрого врожаю

Відмінний захисник коренів рослин та "оберіг" від плісняви

Активоване вугілля часто застосовується в медицині, але його використання може бути корисним і в садівництві, а також активоване вугілля використовують у побуті.

Ці чорні пігулки можуть бути корисні дачникам. У чому користь активованого вугілля для рослин, пише Ukr.Media.

Як використовувати активоване вугілля на дачі

Замість прискорювача коренеутворення. Деякі культури добре розмножуються живцями, але вони вразливі до інфекцій та грибкових захворювань. У таких випадках активоване вугілля може бути корисним: для цього потрібно подрібнити дві таблетки засобу до стану порошку і додати його до півлітра води. Потім помістити живці у цей розчин. Для допомоги корінню. Коли ми пересаджуємо розсаду, її коріння стає дуже вразливим перед гниллю та іншими інфекціями. Щоб захистити їх, ми можемо застосувати наступний метод: за годину до поливу додаємо 1 таблетку вугілля в літр води. А перед висадкою розсади просто розтираємо 2 таблетки вугілля і додаємо отриманий порошок в лунку. Додати до ґрунту. Вугілля має здатність ефективно вбирати вологу. Його можна застосовувати у ґрунті для вирощування саджанців. Достатньо додати 1-2 дроблених таблеток. Якщо використовується порошок, то потрібно трохи більше – приблизно 250-500 мг. Як інсектицид. Боротьба з мошками становить певні складнощі. Ці дрібні комахи відкладають яйця в ґрунт, з яких вилуплюються голодні личинки, що харчуються корінням розсади. Щоб захистити рослини, можна використовувати метод, який включає посипання ґрунту у горщику дрібно подрібненим вугіллям. Шар вугілля має бути достатньо товстим, щоб забезпечити ефективний захист. Для захисту від плісняви. Для видалення плісняви з горщиків із розсадою можна використовувати активоване вугілля. Просто розподіліть вугілля у вигляді порошку по землі навколо рослин.

Нагадаємо, що активоване вугілля допомагає вирішувати такі побутові завдання, як усунення неприємних запахів. Активоване вугілля здатне прибирати "амбре" в холодильнику.