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Геть дорогі добрива: як за допомогою пшона підгодувати помідори і перець

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Отримайте чудовий урожай томатів та перцю
Отримайте чудовий урожай томатів та перцю. Фото freepik.com

Результат від використання цього бюджетного підживлення перевершить усі очікування

Для досягнення рясного врожаю томатів і перців не потрібно застосовувати складні методи добрива та купувати дорогі хімічні препарати. Відмінні результати можуть бути досягнуті за допомогою одного підживлення з пшона.

Пшоно є ефективним, тому що він багатий азотистими сполуками, вітамінами групи В, а також калієм та фосфором, пише cpykami. Ці речовини необхідні для активного зростання, розвитку та формування плодів в овочевих культур.

Як приготувати підгодівлю з пшона

Необхідно змішати 1 кг пшона з 5 л теплої води та залишити протягом 5 діб у теплому та темному місці. Отриманий концентрат слід розбавити ще 5 л теплої води та використовувати для поливу рослин під корінь. Для кожного окремого кущика буде достатньо 1 л підживлення.

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#Перець #Пшоно #Добрива #Томати #Город