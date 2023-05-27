Опытные цветоводы поливают растения йогуртом: зачем это делать

Отличное удобрение для домашних растений

Любители растений с нетерпением ждут, что их цветы будут быстро расти и пышно цвести. Но неблагоприятные условия могут замедлять рост насаждений.

У опытных цветоводов есть доступный лайфхак, который поможет ускорить рост растений. Для подкормки они используют йогурт.

Использование йогурта в качестве удобрения очень полезно для роста и здоровья растений. Подойдет не любой йогурт. Единственный эффективный для подкормки растений йогурт — натуральный, без ароматизатора и сахара.

Этот популярный продукт содержит необходимые витамины и минералы, такие как кальций, магний, калий и фосфор, которые необходимы для растений. Пробиотики в йогурте помогают улучшить фиксацию азота, тем самым способствуя быстрому и правильному росту.

Как использовать йогурт для полива растений

Чтобы максимально использовать преимущества йогурта для растений, нужно смешать столовую ложку натурального йогурта с таким же количеством воды и поливать раствором корни и листья один или два раза в месяц. Вскоре вы заметите результаты — растения заметно подрастут и будут иметь здоровый вид.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем поливать цветы минеральной водой.