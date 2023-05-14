Укр

Как заставить фиалку цвести круглый год: помогут дешевые средства

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фиалки требуют особого ухода
Фиалки требуют особого ухода. Фото pexels.com

Если соблюдать несложные правила ухода, фиалка отблагодарит вас ярким цветением

Фиалки — очень красивые, но капризные домашние цветы. Кто-то трепетно ухаживает за ними и не может дождаться цветения, а кого-то она радует своим цветением круглый год.

Как и все растения, фиалка требует правильного ухода и своевременной подкормки.

Почему фиалка не цветет

  • нехватка освещения
  • неправильная посадка
  • неподходящая температура и влажность

Для начала проверьте, обеспечен ли ваш цветок правильными условиями. Если все вышеперечисленные недостатки устранены, а фиалка не цветет, возможно ее надо подкормить.

По словам опытных цветоводов, заставить фиалку активно цвести можно с помощью двух недорогих средств.

Чем подкормить фиалку

Древесная зола. Улучшает состояние почвы, раскисляет ее и предотвращает появление вредителей. Разведите 1 ст.л. золы в 1 литре воды и поставьте настаиваться. Перед использованием размешайте раствор. Поливайте им фиалку раз в две недели.

Йодный раствор. Разбавьте 1 каплю йода в 3 литрах воды. Подкармливайте фиалку этим раствором 3-4 раза в сезон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем поливать орхидею дрожжами.

Теги:
#Цветы #Фиалки #Лайфхак