Как заставить фиалку цвести круглый год: помогут дешевые средства
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Если соблюдать несложные правила ухода, фиалка отблагодарит вас ярким цветением
Фиалки — очень красивые, но капризные домашние цветы. Кто-то трепетно ухаживает за ними и не может дождаться цветения, а кого-то она радует своим цветением круглый год.
Как и все растения, фиалка требует правильного ухода и своевременной подкормки.
Почему фиалка не цветет
- нехватка освещения
- неправильная посадка
- неподходящая температура и влажность
Для начала проверьте, обеспечен ли ваш цветок правильными условиями. Если все вышеперечисленные недостатки устранены, а фиалка не цветет, возможно ее надо подкормить.
По словам опытных цветоводов, заставить фиалку активно цвести можно с помощью двух недорогих средств.
Чем подкормить фиалку
Древесная зола. Улучшает состояние почвы, раскисляет ее и предотвращает появление вредителей. Разведите 1 ст.л. золы в 1 литре воды и поставьте настаиваться. Перед использованием размешайте раствор. Поливайте им фиалку раз в две недели.
Йодный раствор. Разбавьте 1 каплю йода в 3 литрах воды. Подкармливайте фиалку этим раствором 3-4 раза в сезон.
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