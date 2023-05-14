Как заставить фиалку цвести круглый год: помогут дешевые средства

Если соблюдать несложные правила ухода, фиалка отблагодарит вас ярким цветением

Фиалки — очень красивые, но капризные домашние цветы. Кто-то трепетно ухаживает за ними и не может дождаться цветения, а кого-то она радует своим цветением круглый год.

Как и все растения, фиалка требует правильного ухода и своевременной подкормки.

Почему фиалка не цветет

нехватка освещения

неправильная посадка

неподходящая температура и влажность

Для начала проверьте, обеспечен ли ваш цветок правильными условиями. Если все вышеперечисленные недостатки устранены, а фиалка не цветет, возможно ее надо подкормить.

По словам опытных цветоводов, заставить фиалку активно цвести можно с помощью двух недорогих средств.

Чем подкормить фиалку

Древесная зола. Улучшает состояние почвы, раскисляет ее и предотвращает появление вредителей. Разведите 1 ст.л. золы в 1 литре воды и поставьте настаиваться. Перед использованием размешайте раствор. Поливайте им фиалку раз в две недели.

Йодный раствор. Разбавьте 1 каплю йода в 3 литрах воды. Подкармливайте фиалку этим раствором 3-4 раза в сезон.

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