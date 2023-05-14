Як змусити фіалку цвісти цілий рік: допоможуть дешеві засоби

Якщо дотримуватися нескладних правил догляду, фіалка віддячить вам яскравим цвітінням

Фіалки — дуже гарні, але примхливі домашні квіти. Хтось трепетно доглядає їх і не може дочекатися цвітіння, а когось вона радує своїм цвітінням цілий рік.

Як і всі рослини, фіалка вимагає правильного догляду та своєчасного підживлення.

Чому фіалка не цвіте

нестача освітлення

неправильна посадка

невідповідна температура та вологість

Для початку перевірте, чи забезпечена ваша квітка правильними умовами. Якщо всі перераховані вище недоліки усунуті, а фіалка не цвіте, можливо її треба підгодувати.

За словами досвідчених квітникарів, змусити фіалку активно цвісти можна за допомогою двох недорогих засобів.

Чим підгодувати фіалку

Дерев’яна зола. Покращує стан ґрунту, розкислює його та запобігає появі шкідників. Розведіть 1 ст. ложку золи в 1 літрі води та поставте настоятися. Перед використанням розчин розмішайте. Поливайте їм фіалку раз на два тижні.

Йодний розчин. Розбавте 1 краплю йоду у 3 літрах води. Підгодовуйте фіалку цим розчином 3-4 рази на сезон.

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