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Орхідеї порадують своєю красою: засіб для підживлення є в кожній кухні

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Квіти будуть сильними та красивими
Квіти будуть сильними та красивими. Фото pexels.com

Навіть досвідчені квітникарі можуть не знати про цей засіб у якості добрива

Орхідеї вважаються чутливими рослинами. Ці квіти потребують гарного догляду.

Що ж до добрив, то орхідеї досить економні у цьому плані. Але вони вимогливі до підживлення і з ним важливо не перестаратися. Домашній засіб, який можна використовувати у якості для добрива для орхідеї, — це сухі дріжджі.

Дріжджі містять не лише такі мінерали, як калій та фосфор, а й близько 60 відсотків азоту, який орхідеї можуть ефективно використати.

Як підгодовувати орхідею дріжджами

  • Розчиніть вміст одного пакетика сухих дріжджів у 100 мілілітрах гарячої води.
  • Долийте суміш двома літрами холодної води.
  • Ретельно перемішайте.
  • Залишіть до повного остигання.
  • Опустіть орхідею внутрішнім горщиком у дріжджову воду — субстрат повинен увібрати її.
  • Поверніть орхідею в кашпо.

Цей тип добрива підходить для наземних видів орхідей, що ростуть у землі. В ідеалі, ви повинні удобрювати їх дріжджовою водою кожні два-три тижні до і під час фази цвітіння. Це працює і з сухими простроченими дріжджами, які вже не можна використовувати для приготування їжі.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпростіші у догляді квіти, які варто посадити на ділянці.

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#Квіти #Орхідеї #Дріжджі