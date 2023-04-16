Орхідеї порадують своєю красою: засіб для підживлення є в кожній кухні
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Навіть досвідчені квітникарі можуть не знати про цей засіб у якості добрива
Орхідеї вважаються чутливими рослинами. Ці квіти потребують гарного догляду.
Що ж до добрив, то орхідеї досить економні у цьому плані. Але вони вимогливі до підживлення і з ним важливо не перестаратися. Домашній засіб, який можна використовувати у якості для добрива для орхідеї, — це сухі дріжджі.
Дріжджі містять не лише такі мінерали, як калій та фосфор, а й близько 60 відсотків азоту, який орхідеї можуть ефективно використати.
Як підгодовувати орхідею дріжджами
- Розчиніть вміст одного пакетика сухих дріжджів у 100 мілілітрах гарячої води.
- Долийте суміш двома літрами холодної води.
- Ретельно перемішайте.
- Залишіть до повного остигання.
- Опустіть орхідею внутрішнім горщиком у дріжджову воду — субстрат повинен увібрати її.
- Поверніть орхідею в кашпо.
Цей тип добрива підходить для наземних видів орхідей, що ростуть у землі. В ідеалі, ви повинні удобрювати їх дріжджовою водою кожні два-три тижні до і під час фази цвітіння. Це працює і з сухими простроченими дріжджами, які вже не можна використовувати для приготування їжі.
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