Орхідеї порадують своєю красою: засіб для підживлення є в кожній кухні

Навіть досвідчені квітникарі можуть не знати про цей засіб у якості добрива

Орхідеї вважаються чутливими рослинами. Ці квіти потребують гарного догляду.

Що ж до добрив, то орхідеї досить економні у цьому плані. Але вони вимогливі до підживлення і з ним важливо не перестаратися. Домашній засіб, який можна використовувати у якості для добрива для орхідеї, — це сухі дріжджі.

Дріжджі містять не лише такі мінерали, як калій та фосфор, а й близько 60 відсотків азоту, який орхідеї можуть ефективно використати.

Як підгодовувати орхідею дріжджами

Розчиніть вміст одного пакетика сухих дріжджів у 100 мілілітрах гарячої води.

Долийте суміш двома літрами холодної води.

Ретельно перемішайте.

Залишіть до повного остигання.

Опустіть орхідею внутрішнім горщиком у дріжджову воду — субстрат повинен увібрати її.

Поверніть орхідею в кашпо.

Цей тип добрива підходить для наземних видів орхідей, що ростуть у землі. В ідеалі, ви повинні удобрювати їх дріжджовою водою кожні два-три тижні до і під час фази цвітіння. Це працює і з сухими простроченими дріжджами, які вже не можна використовувати для приготування їжі.

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