Орхидеи порадуют своей красотой: средство для подкормки есть в каждой кухне

Даже опытные цветоводы могут не знать об этом средстве в качестве удобрения

Орхидеи считаются чувствительными растениями. Эти цветы нуждаются в хорошем уходе.

Что касается удобрений, то орхидеи достаточно экономны в этом плане. Но они требовательны к подкормке и с ней важно не переусердствовать. Домашнее средство, которое можно использовать для удобрения орхидеи — это сухие дрожжи.

Дрожжи содержат не только такие минералы, как калий и фосфор, но и около 60 процентов азота, который орхидеи могут эффективно использовать.

Как подкармливать орхидею дрожжами

Растворите содержимое одного пакетика сухих дрожжей в 100 миллилитрах горячей воды.

Долейте смесь двумя литрами холодной воды.

Тщательно перемешайте.

Оставьте до полного остывания.

Опустите орхидею внутренним горшком в дрожжевую воду — субстрат должен впитать ее.

Верните орхидею в кашпо.

Этот тип удобрения подходит для наземных видов орхидей, которые растут в земле. В идеале, вы должны удобрять их дрожжевой водой каждые две-три недели до и во время фазы цветения. Это работает и с просроченными сухими дрожжами, которые уже нельзя использовать для приготовления пищи.

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