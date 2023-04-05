Зачем поливать растения аспирином: хитрый трюк садоводов

Разведя аспирин в воде, которой вы поливаете растения, вы заметите потрясающий результат

Аспирин всегда поможет избавиться от головной боли, лихорадки и других болей, однако знали ли вы, что это популярное лекарство также полезно и в бытовых делах, а также в вашем саду и на огороде.

Оказывается, аспирин или ацетилсалициловая кислота — это отличное средство для ухода за растениями как в открытом грунте, так и в помещении, пишет santeplus. Согласно некоторым исследованиям, эта таблетка может снимать стресс у растений и способствовать лучшему росту.

Как и зачем использовать аспирин для растений?

Аспирин является растительным гормоном, который в основном служит для регуляции развития и роста растения. Согласно исследованиям, ацетилсалициловая кислота может повышать стрессоустойчивость растений, способствуя в то же время улучшению их здоровья.

Если вы растворите несколько таблеток аспирина и распылите их на комнатные растения, вы получите ошеломляющий результат, которому позавидуют все соседи!

Причем эффекты от этого лекарства касаются не только роста растения, но и укрепления иммунитета. Все, что вам нужно сделать, это добавить немного аспирина в воду, которой вы поливаете цветы, и они преобразятся. И помимо этого, ацетилсалициловая кислота поможет им быстрее зацвести.

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