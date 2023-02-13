Благодаря этой специи рассада будет лучше расти: уловка опытных дачников

Популярная специя может улучшить рост семян на рассаду

Опытные дачники уже в феврале начинают заниматься посевом растений на рассаду. Чтобы ваш труд не был напрасным, стоит использовать особую подкормку. Тратиться на химикаты не придется. В качестве чудесного ингредиента подойдет одна известная в кулинарии специя – куркума.

Как пишет ukr.media, подкормка из куркумы поможет вырастить более крепкую, стойкую и здоровую рассаду. Это обеспечит вам в будущий отличный урожай овощей. Есть три варианта использования этой специи для растений.

Во-первых, вы можете добавить немного куркумы непосредственно в грунт перед тем, как осуществить посадку. Берите не более одной чайной ложки.

Во-вторых, попробуйте удобрить рассаду подкормкой на основе куркумы. Для этого смешайте литр воды, 2 чайные ложки специи и 10 мл молока. Срок годности такого раствора – две недели. Такой же смесью дачники часто обрабатывают на участке томаты и огурцы в летнее время.

В-третьих, вы можете слегка посыпать рассаду куркумой. Простой шаг отпугнет вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена стоит замочить перед посадкой. А еще мы поясняли, почему вместо пластиковой тары для рассады нужно использовать торфяные емкости.