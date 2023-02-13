Укр

Благодаря этой специи рассада будет лучше расти: уловка опытных дачников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Куркума пригодится не только на кухне
Куркума пригодится не только на кухне. Фото pexels.com

Популярная специя может улучшить рост семян на рассаду

Опытные дачники уже в феврале начинают заниматься посевом растений на рассаду. Чтобы ваш труд не был напрасным, стоит использовать особую подкормку. Тратиться на химикаты не придется. В качестве чудесного ингредиента подойдет одна известная в кулинарии специя – куркума.

Как пишет ukr.media, подкормка из куркумы поможет вырастить более крепкую, стойкую и здоровую рассаду. Это обеспечит вам в будущий отличный урожай овощей. Есть три варианта использования этой специи для растений.

Во-первых, вы можете добавить немного куркумы непосредственно в грунт перед тем, как осуществить посадку. Берите не более одной чайной ложки.

Во-вторых, попробуйте удобрить рассаду подкормкой на основе куркумы. Для этого смешайте литр воды, 2 чайные ложки специи и 10 мл молока. Срок годности такого раствора – две недели. Такой же смесью дачники часто обрабатывают на участке томаты и огурцы в летнее время.

В-третьих, вы можете слегка посыпать рассаду куркумой. Простой шаг отпугнет вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена стоит замочить перед посадкой. А еще мы поясняли, почему вместо пластиковой тары для рассады нужно использовать торфяные емкости.

Теги:
#Рассада #Огород