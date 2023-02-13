Завдяки цій спеції розсада буде краще рости: прийом досвідчених дачників

Популярна спеція може покращити зростання насіння на розсаду

Досвідчені дачники вже у лютому починають займатися посівом рослин на розсаду. Щоб ваша праця не була марною, варто використовувати особливе підживлення. Витрачатись на хімікати не доведеться. Як чудовий інгредієнт підійде одна відома в кулінарії спеція — куркума.

Як пише ukr.media, підживлення з куркуми допоможе виростити міцнішу, стійкішу і здоровішу розсаду. Це забезпечить вам у майбутньому чудовий урожай овочів. Є три варіанти використання цієї спеції для рослин.

По-перше, ви можете додати трохи куркуми безпосередньо в ґрунт перед тим, як здійснити посадку. Беріть не більше однієї чайної ложки.

По-друге, спробуйте удобрити розсаду підживленням на основі куркуми. Для цього змішайте літр води, 2 чайні ложки спеції та 10 мл молока. Термін придатності такого розчину – два тижні. Такою ж сумішшю дачники часто обробляють на ділянці томати й огірки влітку.

По-третє, ви можете трохи посипати розсаду куркумою. Простий крок відлякає шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке насіння варто замочити перед посадкою. А ще ми пояснювали, чому замість пластикової тари для розсади потрібно використовувати торф’яні ємності.