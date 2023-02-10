Яке насіння треба обов’язково замочувати перед посадкою: господиням на замітку
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Розставляємо всі крапки над "і"
Лютий — саме час сіяти на розсаду 6 популярних рослин. Однак насіння деяких культур перед цим треба замочити, щоб воно швидше проростало і було достатньо міцнішим.
Яке насіння обов'язково слід замочувати перед висадкою на розсаду, а яке — зовсім не обов’язково, інформує Ukr.Media. У цій статті ми розкажемо про помідори, баклажани, перець, огірки, петрушку, бобові, кабачки та інші популярні рослини.
Яке насіння потрібно замочувати:
- томати — крім цього, їх краще загартувати перед посадкою, помістивши на добу у холодильник, а потім потримавши трохи у кімнатних умовах;
- перець — у цього насіння дуже тверда оболонка, тож якщо його попередньо не пророщувати, чекати на перші сходи доведеться до 20 днів;
- петрушка, селера, кріп — його промивають під струменем гарячої води (+50…+60 ℃) протягом 20 хв, помістивши у мішечок з тканини. Потім протягом 2-3 діб насіння тримають у вологій тканині для набухання, а тоді трохи підсушують і сіють прямо у землю;
- буряк — якщо ви збираєтеся сіяти його досить пізно — відразу у землю, то замочувати його треба, якщо ж ви будете висівати буряк навесні — у погано прогріту землю — краще залишити його сухим;
- огірок, кабачок, гарбуз і патисон — це насіння краще замочувати перед посадкою.
Яке насіння не треба замочувати
Не потребує такої процедури, наприклад, ремонтантна суниця. Більш того, замочувати це насіння не можна, бо воно дуже дрібне та ніжне — його треба розкладати відразу на грядці, легесенько присипаючи пухкою землею.
Не замочують зазвичай і насіння квасолі, гороху й бобів. Це потрібно тільки для більш пізніх сортів.
А ось насіння салату, капусти і брукви сіють сухим. Йому така "підмога" точно ні до чого.
Раніше ми розповідали, з яких підручних матеріалів можна зробити чудову ємність на розсаду. Вам стануть у пригоді не тільки порожні упаковки з-під соку та пляшки від води, а й інші речі, які зазвичай ідуть у сміття після використання (у тих, хто не має власної ділянки).