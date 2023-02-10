Какие семена нужно обязательно замачивать перед посадкой: хозяйкам на заметку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Расставляем все точки над "і"
Февраль – самое время сеять на рассаду 6 популярных растений. Однако семена некоторых культур перед этим надо замочить, чтобы они быстрее прорастали и были достаточно крепкими.
Какие семена обязательно следует замачивать перед высадкой на рассаду, а какие – совсем не обязательно, информирует Ukr.Media. В этой статье мы расскажем о помидорах, баклажанах, перце, огурцах, петрушке, бобовых, кабачках и других популярных растениях.
Какие семена нужно замачивать:
- томаты — кроме этого, их лучше закалить перед посадкой, поместив в сутки в холодильник, а затем подержав немного в комнатных условиях;
- перец — у этих семян очень твердая оболочка, так что если его предварительно не проращивать, ждать первых всходов придется до 20 дней;
- петрушка, сельдерей, укроп – его промывают под струей горячей воды (+50…+60 ℃) в течение 20 мин, поместив в мешочек из ткани. Затем в течение 2-3 суток семена держат во влажной ткани для набухания, а потом немного подсушивают и сеют прямо в землю;
- свеклу — если вы собираетесь сеять ее довольно поздно — сразу в землю, то замачивать ее надо, если же вы будете высевать свеклу весной — в плохо прогретую землю — лучше оставить ее сухой;
- огурец, кабачок, тыква и патиссон – это семена лучше замачивать перед посадкой.
Какие семена не надо замачивать
Не требует такой процедуры, например, ремонтантная земляника. Более того, замачивать эти семена нельзя, потому что они очень мелкие и нежные — их нужно раскладывать сразу на грядке, легонько присыпая рыхлой землей.
Не замачивают обычно и семена фасоли, гороха и бобов. Это нужно только для более поздних сортов.
А вот семена салата, капусты и брюквы сеют сухими. Им такое "подспорье" точно ни к чему.
Раньше мы рассказывали, из каких подручных материалов можно сделать отличную емкость на рассаду. Вам пригодятся не только пустые упаковки из-под сока и бутылки от воды, но и другие вещи, которые обычно идут в мусор после использования (у тех, кто не имеет собственного участка).