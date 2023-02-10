Какие семена нужно обязательно замачивать перед посадкой: хозяйкам на заметку

Расставляем все точки над "і"

Февраль – самое время сеять на рассаду 6 популярных растений. Однако семена некоторых культур перед этим надо замочить, чтобы они быстрее прорастали и были достаточно крепкими.

Какие семена обязательно следует замачивать перед высадкой на рассаду, а какие – совсем не обязательно, информирует Ukr.Media. В этой статье мы расскажем о помидорах, баклажанах, перце, огурцах, петрушке, бобовых, кабачках и других популярных растениях.

Какие семена нужно замачивать:

томаты — кроме этого, их лучше закалить перед посадкой, поместив в сутки в холодильник, а затем подержав немного в комнатных условиях;

— кроме этого, их лучше закалить перед посадкой, поместив в сутки в холодильник, а затем подержав немного в комнатных условиях; перец — у этих семян очень твердая оболочка, так что если его предварительно не проращивать, ждать первых всходов придется до 20 дней;

— у этих семян очень твердая оболочка, так что если его предварительно не проращивать, ждать первых всходов придется до 20 дней; петрушка, сельдерей, укроп – его промывают под струей горячей воды (+50…+60 ℃) в течение 20 мин, поместив в мешочек из ткани. Затем в течение 2-3 суток семена держат во влажной ткани для набухания, а потом немного подсушивают и сеют прямо в землю;

– его промывают под струей горячей воды (+50…+60 ℃) в течение 20 мин, поместив в мешочек из ткани. Затем в течение 2-3 суток семена держат во влажной ткани для набухания, а потом немного подсушивают и сеют прямо в землю; свеклу — если вы собираетесь сеять ее довольно поздно — сразу в землю, то замачивать ее надо, если же вы будете высевать свеклу весной — в плохо прогретую землю — лучше оставить ее сухой;

— если вы собираетесь сеять ее довольно поздно — сразу в землю, то замачивать ее надо, если же вы будете высевать свеклу весной — в плохо прогретую землю — лучше оставить ее сухой; огурец, кабачок, тыква и патиссон – это семена лучше замачивать перед посадкой.

Какие семена не надо замачивать

Не требует такой процедуры, например, ремонтантная земляника. Более того, замачивать эти семена нельзя, потому что они очень мелкие и нежные — их нужно раскладывать сразу на грядке, легонько присыпая рыхлой землей.

Не замачивают обычно и семена фасоли, гороха и бобов. Это нужно только для более поздних сортов.

А вот семена салата, капусты и брюквы сеют сухими. Им такое "подспорье" точно ни к чему.

Раньше мы рассказывали, из каких подручных материалов можно сделать отличную емкость на рассаду. Вам пригодятся не только пустые упаковки из-под сока и бутылки от воды, но и другие вещи, которые обычно идут в мусор после использования (у тех, кто не имеет собственного участка).