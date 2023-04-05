Зачем поливать помидоры и перец раствором из дрожжей: результат поражает

Используя дрожжи в качестве удобрения, вы обеспечите свои растения необходимыми питательными веществами.

Чтобы наслаждаться своими цветами, овощами или фруктами, растения необходимо правильно подкармливать, чтобы обеспечить их лучшими питательными веществами. И для этого необязательно скупать все, что только можно в магазинах для сада и огорода. Можно справиться и с помощью натуральных, подручных средств.

К примеру, знали ли вы, что дрожжи — это отличное натуральное удобрение для ваших растений? Они содержат в себе множество необходимых питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые помогают увеличить содержание питательных веществ и улучшить структуру почвы, пишет santeplus. И это еще не все.

В дополнение к этим ключевым преимуществам, он содержит ферменты, которые расщепляют органические вещества, присутствующие в почве, что помогает повысить ее плодородие. Использование дрожжей способствует образованию в почве полезных микроорганизмов, таких как компостные бактерии, которые помогают улучшить здоровье ваших растений.

Как использовать дрожжи в качестве удобрения

Дрожжи растворяют в воде, которая должна быть не холодной и не горячей, а чуть теплой. Если вы выбрали сухие пивные дрожжи, просто насыпьте их в миску с теплой водой и добавьте немного сахара. После смешивания оставьте на некоторое время, пока не образуется пена.

Когда дрожжи будут готовы, их еще разбавляют водой, чтобы они превратились в отличное удобрение для растений. Его можно использовать для: томатов, перца, огурцов и других овощей, потому что содержащийся в дрожжах витамин В очень важен для роста и здоровья ваших растений.

Важно отметить, что чрезмерное использование дрожжей в качестве удобрения может вызвать дисбаланс питательных веществ в почве и повредить растения, поэтому не используйте их слишком часто.

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