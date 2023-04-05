Навіщо поливати помідори та перець розчином із дріжджів: результат вражає

Використовуючи дріжджі як добрива, ви забезпечите свої рослини необхідними поживними речовинами.

Щоб насолоджуватися своїми квітами, овочами чи фруктами, рослини необхідно правильно підгодовувати, щоб забезпечити їх найкращими поживними речовинами. І для цього необов’язково скуповувати все, що тільки можна в магазинах для саду та городу. Можна впоратися і за допомогою натуральних, підручних засобів.

Наприклад, чи знали ви, що дріжджі – це відмінне натуральне добриво для ваших рослин? Вони містять безліч необхідних поживних речовин, таких як азот, фосфор і калій, які допомагають збільшити вміст поживних речовин і поліпшити структуру ґрунту, пише santeplus. І це ще не все.

На додаток до цих ключових переваг він містить ферменти, які розщеплюють органічні речовини, присутні в ґрунті, що допомагає підвищити її родючість. Використання дріжджів сприяє утворенню в ґрунті корисних мікроорганізмів, таких як компостні бактерії, які допомагають покращити здоров’я ваших рослин.

Як використовувати дріжджі як добриво

Дріжджі розчиняють у воді, яка має бути не холодною та не гарячою, а трохи теплою. Якщо ви вибрали сухі пивні дріжджі, просто насипте в миску з теплою водою і додайте трохи цукру. Після змішування залиште на деякий час, доки не утвориться піна.

Коли дріжджі будуть готові, їх ще розбавляють водою, щоб вони перетворилися на чудове добриво для рослин. Його можна використовувати для: томатів, перцю, огірків та інших овочів, тому що вітамін В, що міститься в дріжджах, дуже важливий для росту і здоров’я ваших рослин.

Важливо відзначити, що надмірне використання дріжджів як добрива може викликати дисбаланс поживних речовин у ґрунті та пошкодити рослини, тому не використовуйте їх занадто часто.

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