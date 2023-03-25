Навіщо поливати рослини рисовою водою: хитрощі садівників для кращого врожаю

Чи знаєте ви, що рис цілюще впливає на здоров’я рослин?

Рис – це інгредієнт, який легко знайти на кожній кухні. Він різноманітно покращує наші страви, але також є відмінним добривом, яке прискорює цвітіння рослин. Щобільше, цей інгредієнт сприяє фотосинтезу, що здійснюється рослинами.

Не виливайте воду для варіння рису в раковину: вона сама по собі дуже поживна, оскільки містить вітаміни, мінерали та крохмаль із рисових зерен. Обприскуючи цією водою свої рослини, ви забезпечуєте їх усіма поживними речовинами, необхідними для їхнього здоров’я, пише santeplus.

Користь рису для рослин

Крохмаль, що виділяється рисом, забезпечує додаткову енергію, яка найкраще впливає на розвиток вашої рослини.

Рис наповнений поживними властивостями: білком, вітамінами, клітковиною, амінокислотами, кальцієм, фосфором, залізом, цинком та калієм.

Рисова вода — це швидкодіюче добриво для рослин

Вода для варіння рису є природним добривом: це м’яке добриво дозволить рослинам рости швидше та рясно цвісти.

Рисова вода також є природним екологічним засобом від бур’янів: крохмаль має здатність боротися з бур’янами.

Як використовувати рис як добрива для рослин

Вам знадобиться столова ложка рису на велику каструлю. Якщо каструля менша, достатньо половини ложки. Розсипте зерна рису навколо стебла рослини, утворюючи навколо нього коло. Для більш ефективної дії за допомогою ложки перемішайте рис із поверхнею ґрунту. Таким чином, рис засвоюватиметься повільніше, що дасть час для вивільнення крохмалю.

У великий горщик насипте на дно родючого ґрунту та дві столові ложки рису. Змішайте два інгредієнти так, щоб на дні була однорідна суміш. Ви помітите, що зерна рису перетворюються на зернисту або порошкоподібну консистенцію, схожу на перліт. Потім добре підтримайте рослину, яку маєте намір пересадити, а решту засипте землею. У цьому випадку, крім добрива, рис сприятиме дренажу вашої рослини.

Насипте пів склянки білого рису в півторалітрову пластикову пляшку, залийте водою з-під крана, поки пляшка не наповниться. Накрийте кришкою і перемішайте, щоб вивільнився крохмаль, потім залиште на пів години. Після цього часу він залишиться у вигляді білуватої рідини, це відмінне добриво для ваших рослин. Застосовувати шляхом поливу.

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