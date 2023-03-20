Яке підживлення зробить петрушку пишною та міцною: необхідний інгредієнт є в аптечці

При вирощуванні петрушки не забувайте про добрива

Пишна, гарна, соковита та смачна зелень – мрія будь-якого городника. Більшість зелені можна висаджувати на ділянці вже у березні, у тому числі петрушку. Але не забувайте про добрива.

Ідеальний компонент для виготовлення підживлення — діамантовий зелений (відоміший як "зеленка"). Цей аптечний засіб убереже петрушку від хвороб і допоможе виростити пишну та міцну зелень, пише ukr.media.

Багатьом дачникам відомо про два традиційні добрива петрушки — компост і деревну золу. Однак якщо ваша мета полягає в тому, щоб убезпечити рослину від хвороб та прискорити зростання зелені, то краще використовувати підживлення на основі зеленки.

Щоб приготувати розчин для петрушки, змішайте 12 крапель зеленки із 8 літрами води. Таке добриво використовується при поливі ґрунту навколо грядки із зеленню. Прямо на культуру розчин не слід лити, інакше є ризик пошкодити її. Це підживлення досвідчені городники радять використовувати кілька разів за дачний сезон.

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