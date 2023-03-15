Коли садити солодкий перець і чим удобрювати, щоб урожай був розкішним: поради досвідчених дачників

При вирощуванні болгарського перцю потрібно врахувати кілька важливих нюансів

Для отримання хорошого врожаю солодкого перцю знадобляться добрива. Але крім підживлення важливо врахувати дату посадки перцю на городі. Якщо редис можна сіяти провесною, то цю культуру висаджують пізніше.

Коли садити солодкий перець навесні-2023 та якими добривами підгодовувати? Поради досвідчених городників з вирощування розкішних плодів дала "Зелена садиба".

Дата посадки солодкого перцю у 2023 році

Перці висаджують у землю, що прогрілася до 15 градусів тепла. Тобто оптимальний період для посадки – 20-30 травня. Краще виходити на город увечері або в похмурий день. Не забувайте, що не можна розміщувати солодкий перець близько до гострих сортів. Дуже важливо полити розсаду через кілька годин після "переселення".

Чим удобрювати болгарський перець

Дачники рекомендують удобрювати солодкий перець 3-4 рази на сезон, починати можна вже з третього тижня після посадки. Є два типи підживлення – органічне та мінеральне.

У першому випадку після початку вегетаційного періоду можете внести зелені добрива або настій пташиного розслідування (розводиться в пропорціях 1:10, на один кущ йде 0,5-1 л розчину). Коли почнеться цвітіння, то добрий варіант підживлення — настій попелу (змішайте 1 склянку у відрі води, виливайте по 1 л на кущ).

Якщо бажаєте удобрювати перці мінеральним підживленням, то досвідчені городники радять через три тижні після посадки вносити азотні добрива (15-20 г). У стадії бутонізації та плодоношення краще використовувати фосфатне (по 45 г) та калійне (15-20 г) підживлення. Речовини розчиняють у відрі води, поливають кожен кущ по одному літру 2-3 рази за вказаний період.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити гарну розсаду перцю своїми руками. Якісне освітлення та помірний полив – ще не всі секрети.