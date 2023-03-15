Когда сажать сладкий перец и чем удобрять, чтобы урожай был роскошным: советы опытных дачников

При выращивании болгарского перца нужно учесть несколько важных нюансов

Для получения хорошего урожая сладкого перца понадобятся удобрения. Но кроме подкормки важно учесть дату посадки перца на огороде. Если редис можно сеять ранней весной, то эту культуру высаживают позже.

Когда сажать сладкий перец весной-2023 и какими удобрениями подкармливать? Советы опытных огородников по выращиванию роскошных плодов дала "Зелена садиба".

Дата посадки сладкого перца в 2023 году

Перцы высаживают в землю, которая прогрелась до 15 градусов тепла. То есть оптимальный период для посадки – 20-30 мая. Лучше выходить на огород вечером или в пасмурный день. Не забывайте, что нельзя размещать сладкий перец близко к острым сортам. Очень важно полить рассаду спустя пару часов после "переселения".

Чем удобрять болгарский перец

Дачники рекомендуют удобрять сладкий перец 3-4 раз за сезон, начинать можно уже с третьей недели после посадки. Есть два типа подкормки – органичная и минеральная.

В первом случае после начала вегетационного периода можете внести зеленые удобрения или настой птичьего помета (разводится в пропорциях 1:10, на один куст уходит 0,5-1 л раствора). Когда начнется цветения, то хороший вариант подкормки — настой пепла (смешайте 1 стакан в ведре воды, выливайте по 1 л на куст).

Если вы предпочитаете удобрять перцы минеральной подкормкой, то опытные огородники советуют через три недели после посадки вносить азотные удобрения (15-20 г). В стадии бутонизации и плодоношения лучше использовать фосфатную (по 45 г) и калийную (15-20 г) подкормку. Вещества растворяют в ведре воды, поливают каждый куст по одному литру 2-3 раза за обозначенный период.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить хорошую рассаду перца своим руками. Качественное освещение и умеренный полив – еще не все секреты.