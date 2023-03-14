Как вывести хрен на огороде: три народных метода, проверенные временем

Надежные способы быстро и без труда справиться с проблемой

Хрен — это многолетняя культура с мощными корнями, которая порой достигает 7 метров в длину. Это растение не требует вообще никакого ухода и может расти на любой почве, как и сорняки, избавиться от которых тоже порой непросто, но возможно благодаря простым проверенным методам.

Помните, что срезание листьев хрена – не выход, как и попытки выкопать его с помощью обычной лопаты – корни все равно останутся и будут размножаться дальше, захватывая все больше территории. Как избавиться от "незваного гостя" с помощью простых проверенных методов, рассказывает Ukr.Media.

Народные способы вывести хрен из участка

Для уничтожения корнеплода можно воспользоваться обычной поваренной солью. Для этого срезают листья хрена и щедро засыпают место его "обитания" солью. Поможет также аммиачная селитра – работает схема по тому же принципу, что и с солью. Через некоторое время вы заметите, что куст начал увядать и вскоре он полностью погибнет. Еще один хороший вариант – использование темной полиэтиленовой пленки, листа шифера или рубероида. Этим материалом накрывают куст, лишая его таким образом солнечного света. Через некоторое время растение зачахнет.

Что не стоит делать с хреном на участке

Ни в коем случае не перерезайте корни хрена ножом или лопатой, так растение пустит еще больше корней и ваша борьба затянется надолго.

Не оставляйте мелкие частицы от корней в земле, поскольку уже через неделю они снова пустят отростки и крепко укоренятся на том же месте.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя топтать улиток, которые облюбовали ваш участок. Оказывается, так вы делаете только хуже и в действительности бороться с ними нужно другим способом.