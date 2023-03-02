Как быстро уничтожить сорняки на огороде: надо только соль и уксус

Народный метод, которым "нежелательных гостей" с участка прогоняли еще наши дедушки и бабушки

Пришла весна, а значит совсем скоро пробьются с земли и вечные "спутники" дачников — сорняки и другие растения-вредители. Бороться с ними в огородный сезон довольно сложно, потому что специальная химия, несмотря на все заверения производителей в ее безопасности относительно других растений, может нанести вред культурным растениям (даже из-за вашей неосторожности). Раньше мы рассказывали, как избавиться от сорняков с помощью газеты, а теперь расскажем об одном простом методе, который как раз можно применить в начале весны, когда участок еще ничем не засажен.

Это простой народный метод, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Все, что вам нужно, чтобы прогнать с участка "непрошеных гостей" — соль и уксус. Как приготовить рабочий раствор, рассказывает prostoway.

Состав и механизм действия этого средства похож на то, как работают гербициды: попадая на листья, уксус будет выжигать мембраны клеток, что, в свою очередь, приводит к постепенному высыханию растения. Кроме того, уксусная кислота останавливает фотосинтез, благодаря чему растение-вредитель погибнет довольно быстро. Чтобы усилить эффект, опытные дачники смешивают уксус с солью. Такая смесь ускоряет смерть сорняков.

Есть еще один хороший вариант вывести сорняки с вашего участка: можно приготовить собственноручно гербицидное мыло. Готовится оно очень просто: берем 150 г соли, 1 л уксуса и большой шприц жидкого мыла. Все эти компоненты смешиваются в одной емкости и хорошо перемешиваются между собой. Готовым раствором можно либо поливать, либо опрыскивать растения-вредители. Заметим, что мыло нужно, чтобы раствор лучше прилипал к листьям и стеблям нежелательных "зеленых гостей". Проводить такую обработку лучше в солнечную погоду.

Раньше мы рассказывали, каким натуральным удобрением следует подкормить рассаду, чтобы корни быстро ушли в рост. Покупать минералы и удобрения больше не обязательно – все можно приготовить самостоятельно.