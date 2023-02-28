Корни пойдут в рост: каким натуральным удобрением подкормить рассаду

Растения нуждаются в подкормке, и не спешите покупать минералы и химикаты

Многие дачники выращивают рассаду самостоятельно. Важно не только замочить семена перед посевом, а и в последствии удобрять растения. Более того, вы можете обойтись без магазинных средств, а использовать натуральную альтернативу.

Отличный вариант подкормки для рассады – дрожжи, ведь эти одноклеточные грибы богаты калием и кальцием. Изготовить дрожжевое удобрение для рассады своими руками очень просто, пишет ukr.media.

Подкормка на основе дрожжей способствует укреплению и росту корней растения, что обеспечит вам хорошие результаты по выращиваю рассады в домашних условиях. К тому же, этот ингредиент достаточно недорого стоит.

Как сделать подкормку из дрожжей для рассады:

10 г сухих дрожжей (или 30 г прессованных) разведите в 10 л теплой воды. Добавьте туда 4 ст. л. сахара. Перемешайте и оставьте в теплом месте на несколько часов. Процедите.

Как использовать дрожжевое удобрение? Вы можете поливать растения раствором в разбавленном виде: на 1 часть используйте 10 частей воды. Рекомендуется чередовать дрожжевую подкормку с травяными удобрениями. Так вы сохраните калий в почве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассаду можно удобрять подкормкой из банановой кожуры. А еще мы писали, какая специя отлично годится в качестве удобрения для молодых растений.