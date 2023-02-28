Коріння піде в ріст: яким натуральним добривом підгодувати розсаду

Рослини потребують підживлення, і не поспішайте купувати мінерали та хімікати

Багато дачників вирощують розсаду самостійно. Важливо не тільки замочити насіння перед посівом, а й надалі удобрювати рослини. Більше того, ви можете обійтися без магазинних засобів, а використати натуральну альтернативу.

Відмінний варіант підгодівлі для розсади — дріжджі, адже ці одноклітинні гриби багаті на калій і кальцій. Виготовити дріжджове добриво для розсади своїми руками дуже просто, пише ukr.media.

Підживлення на основі дріжджів сприяє зміцненню та росту коренів рослини, що забезпечить вам хороші результати з вирощування розсади в домашніх умовах. До того ж цей інгредієнт досить недорого коштує.

Як зробити підживлення з дріжджів для розсади:

10 г сухих дріжджів (або 30 г пресованих) розведіть у 10 л теплої води. Додайте туди 4 ст. л. цукру. Перемішайте та залиште в теплому місці на кілька годин. Процідіть.

Як використовувати дріжджове добриво? Ви можете поливати рослини розчином у розведеному вигляді: на 1 частину використовуйте 10 частин води. Рекомендується чергувати дріжджове підживлення з трав’яними добривами. Так ви збережете калій у ґрунті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розсаду можна удобрювати підживленням із бананової шкірки. А ще ми писали, яка спеція відмінно підходить як добрива для молодих рослин.