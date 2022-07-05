Как избавиться от сорняков на участке с помощью газеты: рабочий способ

Газеты мешают сорнякам получать свет

Сорняки могут расти везде, где только есть место на участке, в саду или на огороде. Точечно справиться с ними поможет самодельный чудо-спрей из подручных ингредиентов. Но можно и помешать росту ненужных растений иным способом. Есть рабочий метод искоренить сорняки, для которого потребуются картон или газеты.

Как сообщает "Телеграф", об использовании газет на дачном участке пишет издание Express. Борьба с сорняками может быть сложной и раздражающей задачей, но, к счастью, можно сделать это без использовании "химии" и практически за копейки.

Конечно же, самый дешевый способ — регулярно пропалывать грядки. Однако попробуйте подойти к проблеме сорняков с иной стороны. Опытные огородники и садоводы давно применяют картон и газеты. Так, укладка картона на проблемный участок лишит сорняки солнечного света и питательных веществ. В результате это "убьет" сорняки. Помимо того, что такой барьер останавливает распространение сорняков, впоследствии бумага без лишнего вреда сгниет. Можно заменить картон старыми газетами, но не забудьте добавить несколько слоев, чтобы преграда была достаточно толстой.

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