Зачем использовать яичную скорлупу на огороде: два полезных лайфхака

Из остатков скорлупы получается хорошая прикормка

Удобрения – важный этап ухода за растениями на дачном участке. Многие огородники прибегают к химическим средствам, хотя есть более экологичный способ подкормки овощных культур, в частности, томатов. Если вы хотите сэкономить деньги и сократить количество отходов, то приготовьте натуральное удобрение самостоятельно из остатков пищи. Один из подходящих ингредиентов — яичная скорлупа.

Как передает "Телеграф", о пользе яичной скорлупы в уходе за огородом и садом пишет издание Express. Яичная скорлупа может быть отличным удобрением для растений, особенно полезным для помидоров.

Как правило, садовые или огородные удобрения — химические продукты, купленные в магазине. Но опытные огородники советуют готовить подкормку для растений в домашних условиях. Именно из использованных пищевых продуктов получаются чудесные удобрения, которые улучшают структуру почвы и создают для растений более благоприятную среду для роста.

В частности, очень полезна в качестве удобрения яичная скорлупа. Она богата кальцием, и особенно полезно добавлять ее в томатный компост, поскольку это предотвратит гниль цветков и листьев растений.

Просто промойте яичную скорлупу, измельчите и добавьте в компост перед посадкой. Хотя азот, фосфор и калий наиболее важны для здорового роста растений, кальций также необходим для построения здоровых "костей" — клеточных стенок растения. Так что яичная скорлупа, состоящая из карбоната кальция, является отличным способом внесения этого минерала в почву.

Еще один способ применения яичной скорлупы на огороде: ее можно использовать для защиты от некоторых вредителей. Если ваши растения страдают от улиток или слизней, разложите раскрошенные остатки скорлупы поверх почвы вокруг основания растений, сделав барьер шириной около 5-6 см вокруг.

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