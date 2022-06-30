Как лимонная кислота может спасти урожай: лайфхак опытных огородников

Такой простой продукт оживит поникшие кусты помидоров и огурцов

Если кусты помидоров и огурцов на огороде немного завяли и выглядят поникшими, вам поможет простой и эффективный метод. Чтобы "вдохнуть" в растения новые силы, опытные дачники советуют использовать лимонную кислоту, которая также поможет очистить от накипи чайник.

Как пишет "Телеграф", о пользе лимонной кислота в уходе за огородом пишет ресурс UkrMedia. Такое копеечное средство, как лимонная кислота, наверняка есть в вашем доме.

Мало кто знает, но лимонная кислота поможет оживить завянувшие кусты овощных культур. Прежде всего это касается томатов и огурцов. Использовать продукт огородники рекомендуют в качестве подкормки. Такой маневр способствует росту растений, ускоряет метаболизм и помогает усваиваться важным элементам.

Как использовать лимонную кислоту на огороде

Приготовьте подкормку – для раствора смешайте 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки и 10 литров воды. Огородники советуют подкармливать огурцы и помидоры после основного полива. Одна порция составляет 0,5-1 литр в расчете на один куст.

Чтобы овощные культуры лучше и быстрее росли рекомендуется применять подкормку с лимонной кислотой каждые 2-3 недели.

Напомним, дачники раскрыли секрет подкормки чеснока, благодаря которой он вырастает с кулак. Речь идет о двух важных элементах, без которых рост растений невозможен.

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