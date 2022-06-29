Как пищевая сода может пригодится на огороде: лайфхаки опытных дачников

Это копеечное средство поможет справиться со многими проблемами на даче

Такой простой продукт как пищевая сода, которая поможет устранить неприятный запах в обуви, очень пригодится и на дачном участке. Опытные огородники использует это средство как для борьбы с нежелательными насекомыми, так и всевозможными сорняками. А еще с помощью соды можно предотвратить развитие многих болезней у растений.

Как пишет "Телеграф", о многогранном использовании пищевой соды на огороде пишет ресурс UkrMedia.

Пищевая сода – отличное средство для профилактики таких "болячек" у огородных культур, как мучнистая роса, антракноз, черная бактериальная пятнистость. Кроме того, лайфхаки с пищевой содой отпугивают вредителей, среди которых паутинный клещ, улитки, тля, мошки и гусеницы.

Как использовать пищевую соду в огороде для защиты и подкормки растений

Первый способ:

Сделайте раствор из 2 ст.л. пищевой соды и 10 л воды. Этой смесью можно опрыскивать каждую неделю весь огород, особенно эффективно делать этого после дождя.

Второй способ:

Смешайте 1 л молока и 1 ст.л. пищевой соды, растворите в 10 л воды. Раствор нужно разбрызгивать по растениям, наиболее обильно распыляйте смесь на нижние листья. Повторять такой маневр можно каждую неделю.

Третий способ:

Растворите 0,5 кг пищевой соды и в ведре воды. Таким нехитрым раствором полейте назойливые сорняки. Вы удивитесь, но спустя несколько дней ненужные растения засохнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью самодельного спрея справиться с нежеланными сорняками на дачном участке.