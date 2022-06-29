Як харчова сода може стати в нагоді на городі: лайфхаки досвідчених дачників

Цей копійчаний засіб допоможе впоратися з багатьма проблемами на дачі

Такий простий продукт як харчова сода, яка допоможе усунути неприємний запах у взутті, стане в нагоді й на дачній ділянці. Досвідчені городники використовують її як для боротьби з небажаними комахами, так і всілякими бур’янами. А ще за допомогою соди можна запобігти розвитку багатьох хвороб у рослин.

Як пише "Телеграф", про багатогранне використання харчової соди на городі пише ресурс UkrMedia.

Харчова сода — чудовий засіб для профілактики таких "болячок" у городніх культур, як борошниста роса, антракноз, чорна бактеріальна плямистість. Крім того, лайфхаки з харчовою содою відлякують шкідників, серед яких павутинний кліщ, равлики, попелиці, мошки та гусениці.

Як використовувати харчову соду на городі для захисту та підживлення рослин

Перший спосіб:

Зробіть розчин із 2 ст.л. харчової соди та 10 л води. Цією сумішшю можна обприскувати щотижня весь город, особливо ефективно робити це після дощу.

Другий спосіб:

Змішайте 1 л молока та 1 ст.л. харчової соди, розчиніть у 10 л води. Розчин потрібно розбризкувати по рослинах, найбільш рясно розпилюйте суміш на нижнє листя. Повторювати такий маневр можна щотижня.

Третій спосіб:

Розчиніть 0,5 кг харчової соди та у відрі води. Таким нехитрим розчином полийте настирливі бур’яни. Ви здивуєтеся, але за кілька днів непотрібні рослини засохнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою саморобного спрею впоратися з небажаними бур’янами на дачній ділянці.