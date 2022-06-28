Растут как на дрожжах: чем подкормить кабачки, чтобы урожай вас порадовал

Подкармливать этим домашним раствором следует пару раз в течение сезона

Несмотря на то, что эти растения достаточно неприхотливы в выращивании, все же не лишним будет знать, как правильно поливать кабачки и подкармливать, чтобы получать в 2-3 раза больше урожая.

Есть много подкормок, которые можно приобрести в специализированных магазинах, однако зачем тратить деньги, если можно легко приготовить эффективный раствор в домашних условиях — на основе крапивы и некоторых дешевых аптечных препаратов, пишет domosedy.com.

Домашняя подкормка для кабачков из крапивы: рецепт

На 1/3 заполняем ведро крапивой, заливаем водой. По желанию, добавляем луковую шелуху и банановую кожуру. Настаиваем раствор 5-7 дней. Он должен запениться, и у него появится характерный запах. Каждые 2 литра настоя разбавляем 10 л воды. Добавляем 1 ст. л. аммиака (нашатырного спирта) + 0,5 ч. л. борной кислоты. Под одно растение выливаем 2 л готовой подкормки. Подкармливаем таким образом 2-3 раза за сезон.

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Ранее "Телеграф" писал, чем удобрять кабачки в конце июня, чтобы был большой урожай.