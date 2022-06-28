Ростуть як на дріжджах: чим підгодувати кабачки, щоб урожай вас порадував

Підгодовувати цим домашнім розчином слід кілька разів протягом сезону

Попри те, що ці рослини досить невибагливі у вирощуванні, все ж таки не зайвим буде знати, як правильно поливати кабачки і підгодовувати, щоб отримувати у 2-3 рази більше врожаю.

Є багато підживлень, які можна придбати у спеціалізованих магазинах, проте навіщо витрачати гроші, якщо можна легко приготувати ефективний розчин у домашніх умовах — на основі кропиви та деяких дешевих аптечних препаратів, пише domosedy.com.

Домашнє підживлення для кабачків з кропиви: рецепт

На 1/3 заповнюємо відро кропивою, заливаємо водою. За бажанням, додаємо лушпиння цибулі і бананову шкірку. Настоюємо розчин 5-7 днів. Він повинен запінитися, і в нього з’явиться характерний запах. Кожні 2 літри настою розбавляємо 10 л води. Додаємо 1 ст. л. аміаку (нашатирного спирту) + 0,5 ч. л. борної кислоти. Під одну рослину виливаємо 2 л готового підживлення. Підгодовуємо таким чином 2-3 рази на сезон.

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