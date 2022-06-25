Чим підгодовувати кабачки у червні, щоб вони добре росли: хитрість від досвідчених дачників

Це просте удобрення в рази збільшить урожай кабачків.

Кабачки — це також один з улюблених багатьма овочів, які завойовують "шанувальників" своєю корисністю та смаком. І хоч ці рослини досить невибагливі у вирощуванні, все ж таки не зайвим буде знати як їх правильно поливати і чим їх удобрювати, щоб отримувати врожай набагато більше.

Наприкінці червня, коли кабачки починають цвісти і формувати плоди, за їх "живленням" потрібно стежити ретельніше, адже якщо культура відчуватиме дефіцит потрібних їй елементів, а особливо фосфору та калію, то буде багато пустоцвітів, а зав’язі можуть загнивати, пише belnovosti.

Чим підгодовувати кабачки у червні

Досвідчені городники рекомендують приготувати добриво на основі суперфосфату та борної кислоти. Рецепт дуже простий, але ефективний.

Візьміть 30 г суперфосфату і всього 1 г борної кислоти. Розведіть ці інгредієнти у 10 літрах гарячої води. Після того, як розчин охолоне, ним можна поливати кабачки.

Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб одержати рясний урожай.