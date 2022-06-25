Чем подкармливать кабачки в июне, чтобы они хорошо росли: хитрость от опытных дачников

Это простое удобрение в разы увеличит урожай кабачков.

Кабачки – это также один из любимых многими овощей, которые завоевывают "поклонников" своей полезностью и вкусом. И хоть эти растения достаточно неприхотливы в выращивании, все же не лишним будет знать как их правильно поливать и чем их удобрять, чтобы получать урожай намного больше.

В конце июня, когда кабачки начинают цвести и формировать плоды, за их "питанием" нужно следить тщательнее, ведь если культура будет испытывать дефицит нужных ей элементов, а особенно фосфора и калия, то будет много пустоцветов, а завязи могут загнивать, пишет belnovosti.

Чем подкармливать кабачки в июне

Опытные огородники рекомендуют приготовить удобрение на основе суперфосфата и борной кислоты. Рецепт очень простой, но эффективный.

Возьмите 30 граммов суперфосфата и всего 1 грамм борной кислоты. Разведите эти ингредиенты в 10 литрах горячей воды. После того как раствор остынет, им можно поливать кабачки.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно садить рядом с кабачками, чтобы получить обильный урожай.