Что делать, чтобы огурцы не росли крючками: хитрость от опытных дачников

Неплодородный грунт следует улучшать при помощи удобрений.

Огурцы — это одна из самых популярных культур, которую высаживает каждый огородник. Однако бывает так, что огурчики растут крючком и теряют свой внешний вид. Ранее мы писали, как правильно эту культуру удобрять, а теперь рассказываем как сделать так, чтобы огурцы не закручивались.

Подобное искривление происходит по нескольким причинам, пишет издание belnovosti. К примеру, одна из причин — это несвоевременно собранный урожай. Если не вовремя вырвать созревшие плоды, то они будут забирать энергию у молодых, из-за чего те будут закручиваться.

Почему огурцы растут крючком

Нарушение правил севооборота. Не стоит сажать огурцы постоянно в одном и том же месте, иначе растения будут испытывать дефицит питательных элементов, что и приводит к деформации плодов.

Нарушение режима полива. Грядки необходимо регулярно увлажнять, однако при этом важно и не перебарщивать.

Дефицит света и тепла. Не стоит слишком густо высаживать огурцы или делать это на затемненных участках.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай 2 раза больше без удобрений.