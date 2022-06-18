Зачем подкармливать огурцы и помидоры лимонной кислотой: хитрость, о которой обязаны знать дачники

Эти овощные культуры сразу пойдут в рост и не будут болеть

Для активного роста и обильного плодоношения овощные культуры, такие как огурцы и томаты, следует подкармливать очень простым копеечным средством, которое есть на каждой кухне.

Опытные огородники заявляют, что лимонная кислота является отличным средством, способным оживить даже вялые кустики овощных культур. Об этом пишет Ukr.Media. Так, подкормка с лимонной кислотой стимулирует рост, а также улучшает метаболические процессы.

Как подкормить огурцы и помидоры лимонной кислотой

Разводим 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки в 10 литрах воды. Вносим подкормку после основного полива по 0,5-1 литра под кустик, в зависимости от его размеров. Для улучшения состояния овощных культур такую подкормку можно использовать 1 раз в 2-3 недели.

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Ранее "Телеграф" писал, зачем и как подкармливать помидоры пшеном.