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Навіщо підгодовувати огірки та помідори лимонною кислотою: хитрість, про яку повинні знати дачники

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим удобрювати огірки та помідори, щоб отримати здоровий урожай
Чим удобрювати огірки та помідори, щоб отримати здоровий урожай

Ці овочеві культури відразу підуть у ріст і не хворітимуть

Для активного росту та рясного плодоношення овочеві культури, такі як огірки та томати, слід підгодовувати дуже простим копійчаним засобом, яке є на кожній кухні.

Досвідчені городники заявляють, що лимонна кислота є чудовим засобом, здатним оживити навіть мляві кущі овочевих культур. Про це пише Ukr. Media. Так, підживлення з лимонною кислотою стимулює ріст, а також покращує метаболічні процеси.

Як підгодувати огірки та помідори лимонною кислотою

Розводимо 1 столову ложку лимонної кислоти без гірки у 10 літрах води. Вносимо підживлення після основного поливу по 0,5-1 літра під кущик, залежно від його розмірів. Для поліпшення стану овочевих культур таке підживлення можна використовувати 1 раз на 2-3 тижні.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо і як годувати помідори пшоном.

Теги:
#Помідори #Огірки #Город #Добриво #Лимонна кислота