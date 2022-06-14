Яку користь помідорам приносить пшоно: дачна хитрість

Розповідаємо, як за допомогою пшона виростити великі та солодкі томати

Виростити багатий урожай томатів без застосування промислових засобів цілком можливо, головне знати якими натуральними інгредієнтами можна підгодовувати овочі.

Використання підживлення на основі пшона допомагає значно покращити якість урожаю помідорів, пише belnovosti. Зверніть увагу на перевірений часом метод, знайомий досвідченим дачникам.

Як і навіщо підгодовувати помідори пшоном

Підживлення на основі цієї крупи зміцнює імунну систему рослини, робить помідори більшими та солодкими. Можна використовувати найдешевше пшоно.

Як приготувати підживлення

У відро води відправляємо пару пачок пшона та залишаємо на 3 дні. Весь цей час перемішуємо. Потім вводимо склянку деревної золи та доводимо суміш до однорідного стану. Проціджуємо перед застосуванням та розбавляємо рівною кількістю води.

Поливаємо підживленням помідори лише три рази: на початку цвітіння, формуванні зав’язей та початку плодоношення.

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